Homem é morto a tiros no bairro do Barreiro em Taubaté, SP

Corpo da vítima foi encontrado na manhã desta sexta-feira (10). Um suspeito foi preso. Homem é morto a tiros no bairro do Barreiro em Taubaté

Um homem foi encontrado morto a tiros na manhã desta sexta-feira (10) no bairro Barreiro em Taubaté (SP). Um suspeito foi preso pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada em uma área de mata e tinha perfurações nas mãos, face e cabeça.

A polícia foi acionada e investigadores da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) localizaram um homem suspeito de cometer o crime. O rapaz preso já é conhecido no meio policial. As circunstâncias do crime e da prisão não foram informadas.

Uma perícia foi feita no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. O caso é acompanhado pelo setor de homicídios da DEIC Taubaté.

