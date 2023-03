Homem é morto a tiros por ex-companheiro da filha em Maracaí

Segundo o boletim de ocorrência, suspeito não aceitava o término com a ex e foi até a casa dos pais dela para conversar, quando ocorreu o crime. Saulo Naziazeno da Rosa, de 60 anos, foi baleado e morreu em Maracaí (SP)

Arquivo pessoal

Um homem de 60 anos foi morto a tiros pelo ex-companheiro da filha dele no centro de Maracaí (SP). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito não aceitava o término com a ex e foi até a casa dos pais dela para conversar, quando ocorreu o homicídio.

Conforme o BO, o homem chegou no local na quinta-feira (2) e foi atendido pela mãe da ex. No registro policial consta que, quando o portão foi aberto, ele exibiu um revólver na cintura, mas foi convencido a entregar a arma para a mulher antes de conversar com a ex.

Ainda de acordo com o documento, dentro da casa, o suspeito e a ex conversaram por cerca de uma hora, acompanhados pelos pais e pela irmã da mulher. Ao fim da conversa, ele pediu de volta a arma para que pudesse ir embora.

Segundo o relato no boletim de ocorrência, a mãe devolveu o revólver e, sem que houvesse qualquer discussão, ele atirou três vezes contra o pai da ex. Saulo Naziazeno da Rosa, de 60 anos, foi baleado na cabeça, no peito e em um dos braços, e morreu no local.

Na sequência, o homem ainda atirou na direção da ex, instante em que foi surpreendido pela mãe dela, conforme o BO. Os dois entraram em luta corporal e, depois, ele atirou no ombro dela. A ex foi alvejada de raspão na altura do abdômen.

Após os disparos, o suspeito fugiu com o revólver. Até a conclusão desta reportagem, ele não havia sido localizado pela polícia.

A mãe foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Assis (SP). O corpo do pai foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia investiga o caso.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla