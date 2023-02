Homem é morto após briga generalizada em Bagé, diz polícia; suspeito é preso

Crime ocorreu neste sábado (11). Uma pessoa ficou ferida. Polícia Civil investiga o caso. Briga generalizada termina em morte em Bagé

Um homem de 33 anos morreu a facadas após uma briga generalizada em Bagé, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, neste sábado (11), conforme a Brigada Militar (BM). Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela suspeita do crime, sendo levado a uma delegacia.

“Foram 14 facadas, em princípio, pela perícia no local. O morto era cuidador de idosos, tinha 33 anos, e sem antecedentes”, diz a delegada Carolina Terres.

Além da vítima, um homem de 21 anos ficou ferido, segundo a BM. A Polícia Civil afirma que ele foi levado para um hospital da cidade e já foi liberado.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a encontrar a faca utilizada no crime.

“Nós já temos a autoria certa. Já identificamos alguns outros que estão no vídeo. O crime está praticamente já solucionado”, explica a delegada.

A briga ocorreu próximo à Praça da Estação. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima com diversos ferimentos já sem vida.

Testemunhas informaram as características de um dos envolvidos na confusão. O suspeito foi encontrado sujo de sangue próximo do local. Conforme a BM, ele assumiu ser um dos autores do crime.

Pessoas correm após briga generalizada em Bagé

