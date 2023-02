Homem é morto após ser baleado em calçada em Boa Vista

Santiago Rose Raramilio, de 38 anos morreu no local. O autor do disparo fugiu e não foi identificado. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem, identificado como Santiago Rose Raramilio, de 38 anos, morreu após ser baleado enquanto estava sentado em uma calçada no bairro União, zona Oeste de Boa Vista neste sábado (11). O autor do disparo fugiu e a vítima morreu no local.

Testemunhas revelaram à Polícia Militar que um carro parou, uma pessoa desceu, efetuou um disparo e, em seguida, fugiu.

A Perícia e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados. A Polícia Civil realizará investigação para identificar o autor do homicídio.

Leia mais notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano