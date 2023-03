Homem é morto após ser baleado em frente de casa em Patrocínio Paulista; polícia cita ao menos 15 disparos

Adriano Ferreira Simeão foi atingido após ser chamado por suspeitos na rua. Polícia Civil investiga o caso. Adriano Ferreira Simeão, morador de Patrocínio Paulista (SP)

Um homem de 33 anos morreu após ser baleado na noite de segunda-feira (13) no bairro Santa Cruz, em Patrocínio Paulista (SP). Segundo informações do boletim de ocorrência, Adriano Ferreira Simeão levou ao menos 15 disparos.

De acordo com o registro, ele estava em casa com a esposa quando foi chamado pelo apelido de “Peixe” na rua. Ele saiu para verificar quem era e, segundos depois, a mulher escutou o barulho dos disparos.

A esposa encontrou o marido caído na porta de casa e reparou que havia uma pessoa em um veículo, mas não conseguiu identificar quem era.

Ela acionou dois vizinhos que ajudaram a socorrer o homem. A vítima foi levada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O local passou por perícia.

O caso foi registrado como homicídio no plantão policial de Franca (SP) e a Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança de ruas próximas ao local do crime para investigar o caso.

