Homem é morto com ao menos 18 facadas em São José dos Campos, SP

Vítima foi encontrada morta na Rua Regente Feijó, na Vila Progresso. Ninguém foi preso. Um homem de 40 anos foi morto com ao menos 18 facadas na madrugada desta terça-feira (7) no bairro Vila Progresso em São José dos Campos. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada morta com diversas perfurações espalhadas pelo tórax, pescoço e costas.

O local onde aconteceu o crime, na rua Regente Feijó, foi isolado e preservado pelos policiais até a realização da perícia.

Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime, que é investigado pela Polícia Civil.

