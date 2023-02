Caso aconteceu no Bosque dos Eucaliptos e é investigado pela Polícia Civil. Homem é morto com dois tiros na cabeça na zona sul de São José dos Campos

Gustavo Couto/Vanguarda Repórter

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira (3), no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos. Ninguém foi preso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 23h20 para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Mario de Paula Ferreira.

Ao chegarem ao local, os agentes encontram um rapaz, ainda com vida, com duas marcas de disparos na região da cabeça. A vítima, que estava sem documentação, foi resgatada e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial, onde teve óbito constatado por um médico.

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil do município e está sendo investigado.

