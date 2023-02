Homem é morto com facada na barriga em Palmas por suspeito que usava tornozeleira eletrônica

Crime aconteceu em uma praça na região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar, tanto o autor como o suspeito tinham passagens por vários crimes. Crime foi em uma praça no Aureny

Um homicídio foi registrado no Aureny I, na região sul de Palmas, neste fim de semana. A vítima é um homem de 37 anos que foi assassinado com uma facada na barriga. Segundo testemunhas contaram à Polícia Militar, o autor teria sido um homem que usava tornozeleira eletrônica.

A PM informou que foi chamada por volta das 17h deste domingo (26) em um quiosque na praça do bairro. Quando chegaram ao local os militares encontraram uma equipe do Samu atendendo a vítima, mas logo depois confirmaram a morte.

Testemunhas disseram que o suspeito e a vítima estavam consumindo bebida alcóolica juntos e se desentenderam. O autor, identificado apenas como Índio, deu uma facada na barriga da vítima e fugiu do local em uma bicicleta.

Ainda segundo a PM, a vítima e o autor possuem passagens pela polícia por diversos crimes.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que após o crime o equipamento de monitoramento foi desligado. O irmão da vítima registrou o caso na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil e informou que o suspeito já havia ameaçado seu irmão de morte uma vez.

O caso está sendo investigado pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas (1ª DHPP).

A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) informou que está colaborando com as investigações e já repassou à equipe da Delegacia de Homicídios de Palmas todas as informações sobre os últimos locais por onde o suspeito passou.

