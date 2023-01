Homem é morto com golpe de canivete em reunião de condomínio no RS; suspeito também atirou flechas

Tadeu Pavoni, de 46 anos, teria tentado conter o suspeito, que atirava flechas nos moradores. Ele chegou a ser socorrido mas morreu no hospital. Autor do crime foi preso e, com ele, foram apreendidos um simulacro de pistola, um facão, a balestra e 8 flechas

Um homem foi morto durante uma reunião de condomínio, na noite de terça-feira (24), em Lajeado, no Vale do Taquari. Tadeu Pavoni, de 46 anos, foi atingido por golpes de canivete por um jovem de 23 anos.

De acordo com a Polícia Civil, os moradores estavam sentados no pátio do prédio, localizado no bairro Hidráulica, quando o suspeito, que não participava da reunião, desconfiou que estavam falando sobre ele e começou a atirar flechas com uma balestra, uma arma com um arco de flecha.

Ninguém foi atingido, mas, quando a vítima tentou conter o homem, foi atingido por um golpe de canivete na altura do peito.

Ele foi socorrido, mas morreu por volta das 3h30 desta quarta-feira (25) no Hospital Bruno Born, em Lajeado.

O autor do crime tentou fugir, mas foi preso pela Brigada Militar, ainda com o canivete sujo de sangue. Dentro da casa dele, a polícia apreendeu um simulacro de pistola, um facão, a balestra e 8 flechas.

A vítima

Tadeu Pavoni era advogado e membro do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul. Também atuou como conselheiro e secretário geral da subseção de Lajeado.

A OAB da cidade publicou nota de pesar prestando solidariedade a familiares e amigos.

Segundo a polícia, com ele, foi encontrada uma arma de fogo com 16 munições intactas.

