Homem é morto com pauladas na cabeça em Ponte Alta do Tocantins

Ainda não há informações sobre o motivo do crime ou se algum suspeito foi preso. Um homem de 35 anos foi morto com pauladas na cabeça na madrugada deste domingo (29), em Ponte Alta do Tocantins. A vítima foi identificada como Luziel Pereira César. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime.

O Instituto Médico Legal de Porto Nacional (IML) foi chamado para fazer a remoção. O corpo foi liberado para a família no início da tarde deste domingo.

Em nota, divulgada em uma rede social, a prefeitura do município lamentou a morte, e manifestou solidariedade aos amigos e familiares – leia abaixo.

Homem foi morto com pauladas na cabeça

O homicídio é investigado pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o que pode rer motivado o crime.

