Homem é morto com quatro tiros na zona Oeste de Boa Vista

Zirlei Cleber da Silva Barros, de 47 anos foi atingido por quatro disparos. Vizinhos informaram à PM que o homem havia se mudado há poucos meses para a casa, e foi furtado recentemente. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem identificado como Zirlei Cleber da Silva Barros, de 47 anos, morreu atingido por quatro disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (30) no bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

Um dos disparos atravessou o braço direito e atingiu o peito, outro atingiu a parte da frente do peito esquerdo da vítima, um disparo atingiu o braço esquerdo e outro atingiu a parte de baixo da axila de Zirlei.

Os vizinhos da vítima relataram à polícia que escutaram os disparos, mas não viram quem efetuou. Eles informaram também que Zirlei Cleber da Silva Barros havia se mudado há poucos meses para a casa, e que foi furtado recentemente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo. O caso foi levado para o 1° Distrito Policial.

