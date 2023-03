Homem é morto com sete tiros no Jardim América em Cruzeiro, SP

Vítima chegou a ser socorrida, mas morte foi constatada em hospital. Delegacia Seccional de Cruzeiro (SP)

Laurene Santos/TV Vanguarda

Um homem foi assassinado com sete tiros na noite deste sábado (26) no bairro Jardim América em Cruzeiro (SP). Ninguém foi preso.

O caso aconteceu por volta das 21h30 na rua Dr. Alberto Alvares Fernandes Vieira. O resgate foi acionado e no local encontrou a vítima baleada com os sete disparos por arma de fogo.

O rapaz foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar a autoria do crime.

Vittorio Ferla