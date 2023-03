Homem é morto com tiros na cabeça em Porto Real

Crime aconteceu na Rua 14, no bairro Jardim das Acácias. Vítima, de 41 anos, já estava sem vida quando a Polícia Militar e o Samu chegaram ao endereço. Um homem, de 41 anos, foi morto com tiros na cabeça na noite de domingo (26) em Porto Real (RJ). O crime aconteceu na Rua 14, no bairro Jardim das Acácias.

A vítima já estava morta quando uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar chegaram ao endereço.

Equipes da perícia estiveram no local para ajudar a Polícia Civil a levantar informações que possam ajudar nas investigações.

Em seguida, o corpo do homem foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ).

Segundo a PM, a vítima tinha uma anotação criminal por posse e uso de drogas.

O caso foi registrado na delegacia de Porto Real e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa