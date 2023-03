Homem é morto com tiros no rosto em Volta Redonda

Crime aconteceu no bairro Açude II. Segundo a Polícia Militar, vítima, de 39 anos, já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. Um homem foi morto com tiros no rosto na quinta-feira (2) em Volta Redonda (RJ). O crime aconteceu na Rua Francisco Antônio Francisco, no bairro Açude II.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 39 anos, já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

A cena do crime passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade, no bairro Três Poços.

Ainda de acordo com a PM, o homem tinha oito anotações criminais, dentre elas por estupro, ameaça, lesão corporal, violência doméstica e resistência.

O homicídio foi registrado na delegacia de Volta Redonda. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do assassinato era desconhecida.

