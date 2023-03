Homem é morto durante briga por causa de bebida alcoólica em bar na zona Oeste de Boa Vista

Crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira (29), no bairro São Bento. Nei Alves da Costa, de 41 anos, foi agredido pelo dono do estabelecimento, um homem de 30 anos. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem identificado como Nei Alves da Costa, de 41 anos, morreu após ser agredido pelo dono de um bar, localizado no bairro São Bento, zona Oeste de Boa Vista. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (29).

O suspeito, de 30 anos, relatou à Polícia Militar que era o dono do bar e que se desentendeu com a vítima por causa de uma bebida.

De acordo com testemunhas, o homem bateu a cabeça da vítima contra a calçada da rua e, em seguida, pisou nela. Nei Alves não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e removeu o corpo. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Geral de Homicídios (DGH), onde o caso foi registrado e é investigado.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

pappa2200