Caso aconteceu nesta quarta-feira, no Parque Meia Lua. Segundo a PM, homem é suspeito de ter envolvimento com um assalto. Homem é morto em troca de tiros com a PM em Jacareí.

Google Street View

Um homem foi morto na noite desta quarta-feira (8) durante uma troca de tiros com a Polícia Militar em Jacareí (SP).

Segundo a PM, policiais faziam patrulhamento pela Estrada Francisco Eugênio Bicudo, no Parque Meia Lua, quando foram acionados por vítimas de um assalto.

Com informações das vítimas, os policiais teriam iniciado buscas pela região e encontraram suspeitos de terem cometido o crime.

Na abordagem, a PM alega que um dos suspeitos atirou contra os policiais, que revidaram. O suspeito ficou ferido, foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa.

Ainda de acordo com a polícia, o segundo homem conseguiu fugir. No local, foram apreendidos um revólver calibre 38 com três munições intactas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Jacareí e é acompanhado pelo comando da Polícia Militar.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano