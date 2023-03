Homem é morto esfaqueado no pescoço pelo ex-genro em Paraíba do Sul; assassino é preso

Crime aconteceu durante uma discussão entre os dois, no bairro Engenheiro Carvalhaes. Segundo a Polícia Civil, vítima, de 52 anos, morreu no local. Autor da facada foi atingido no braço e levado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Um homem foi morto esfaqueado no pescoço pelo ex-genro na noite de domingo (12) em Paraíba do Sul (RJ). O crime aconteceu no bairro Engenheiro Carvalhaes.

Segundo a Polícia Civil, o assassinato ocorreu durante uma discussão entre os dois na casa da vítima. O ex-sogro, de 52 anos, já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

A perícia foi acionada para ajudar nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Três Rios (RJ), cidade vizinha.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o acusado, de 35 anos, também foi atingido por uma facada e fugiu em uma moto após a briga.

Como estava ferido, acabou caindo do veículo em movimento. Ele foi encontrado por policiais militares às margens da RJ-151, na altura do bairro Engenheiro Carvalhaes.

O homem foi socorrido com ferimentos no braço e encaminhado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Ele passou por uma cirurgia e seguia internado sob custódia na tarde desta segunda-feira (13).

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia atualizado o estado de saúde do paciente até a publicação desta reportagem.

O caso foi registrado na delegacia de Paraíba do Sul. A Polícia Civil informou ainda que o acusado será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta do hospital. Ele vai responder por homicídio qualificado.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata