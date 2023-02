Homem é morto por PM durante tentativa de assalto em Taubaté

Ocorrência foi na noite da última sexta-feira (24), no bairro Portal da Mantiqueira Um homem de 27 anos foi morto na noite da última sexta-feira (24) por um policial militar durante uma tentativa de assalto em Taubaté (SP). De acordo com a Polícia Civil, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas a morte foi confirmada ainda no local. O corpo foi levado ao IML e, segundo a polícia, o homem tinha antecedentes criminais.

O caso ocorreu no bairro Portal da Mantiqueira. Segundo a polícia, o PM viu pelas câmeras de segurança da residência o momento em que o homem chegou à casa para roubar a esposa enquanto ela entregava doações na porta de casa.

O PM teria dado ordem de parada ao suspeito, que teria tentado fugir a pé e mostrado uma arma ao policial. Para se defender, o PM teria atirado. A arma que o suspeito usava era um simulacro, mas o policial, de 49 anos, não teria conseguido identificar por ser à noite.

De acordo com a polícia, testemunhas contaram que viram o momento em que o homem chegou em uma motocicleta e rendeu as vítimas, mandando que entregassem as bolsas e os celulares.

