Homem e mulher de Rio das Ostras são mortos a tiros em Macaé, no RJ

Segundo a Polícia Civil, as vítimas seriam um casal e o carro onde estavam foi encontrado em Vila Verde, distrito de Casimiro de Abreu. Crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (5). Um casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (5) próximo a uma pedreira, perto da BR-101, em Macaé, no Norte Fluminense. Os corpos foram encontrados com marcas de tiros, sendo que a mulher foi atingida na barriga e no rosto e o homem com um tiro no rosto.

Segundo a Polícia Civil, o casal é do bairro Mar do Norte, em Rio das Ostras, que faz limite com Macaé.

O carro que as vítimas estavam foi encontrado em Vila Verde, distrito de Casimiro de Abreu. O homicídio foi registrado na delegacia de Rio das Ostras.

A Polícia Civil está investigando o caso e até o momento nenhum suspeito foi preso. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre a motivação do crime.

