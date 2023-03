Homem e mulher grávida são presos suspeitos de tráfico de drogas em Simão Dias

De acordo com a polícia, a ação iniciou quando a mulher foi flagrada em frente a uma residência entregando maconha e cocaína a um mototaxista. Homem e mulher grávida presos

Uma mulher grávida e um homem foram presos pela Polícia Militar suspeitos de tráfico de drogas na Rodovia Pedro Almeida Valadares, no município de Simão Dias, nessa terça-feira (28). Durante a ação, foram apreendidos 1,4 quilos de drogas.

De acordo com a polícia, a ação iniciou quando a mulher foi flagrada em frente a uma residência entregando maconha e cocaína a um mototaxista, que conseguiu fugir ao avistar os agentes.

Durante as buscas na casa, um outro homem foi encontrado fracionando drogas. As substâncias, além de duas balanças de precisão, dois celulares e uma mochila foram apreendidos.

Ambos foram levados à delegacia.

Materiais apreendidos

