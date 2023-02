Homem e mulher são baleados dentro de casa em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (1º) no bairro Barra do Itabapoana. Os feridos foram encaminhados para o hospital. Um casal foi baleado dentro de casa na noite desta quarta-feira (1º) no bairro Barra do Itabapoana, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. O homem foi atingido na perna e a mulher no pescoço.

Eles foram socorridos pela Polícia Militar e levados para o Hospital Manoel Carola.

O caso foi registrado na delegacia da cidade. O g1 entrou em contato com a unidade de saúde e aguarda informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação dos disparos.

Mata