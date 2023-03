Homem e mulher são presos após furtar bebidas alcoólicas de carreta em Volta Redonda

Veículo estava estacionado em frente a uma distribuidora de bebidas, no bairro Dom Bosco. Câmeras de segurança flagraram o crime. Produtos apreendidos pela Polícia Militar em Volta Redonda.

Divulgação/Polícia Militar

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante após furtar bebidas alcoólicas de uma carreta na madrugada desta quinta-feira (23) em Volta Redonda (RJ). O caso aconteceu no bairro Dom Bosco.

Segundo a Polícia Militar, as câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) flagraram o momento em que três pessoas furtaram os produtos de dentro da carreta. O veículo estava estacionado em frente a uma distribuidora de bebidas.

Em seguida, os agentes foram para o local e encontraram o homem e a mulher com a mercadoria furtada a cerca de 20 metros da carreta. O terceiro envolvido não foi encontrado.

Ao todo, eles furtaram nove fardos de cerveja fechados e um aberto, quatro garrafas de gin, um fardo de ice, duas caixas de biscoito fechadas e uma aberta.

Os dois foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. Eles vão responder por furto.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano