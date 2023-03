Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Itaocara e Aperibé, no RJ

Prisões foram nesta quarta-feira (29). Mulher tem 20 anos e foi presa em Itaocara. O homem tem 26 anos e foi preso em Aperibé. Uma mulher de 20 anos foi presa por associação para o tráfico de drogas em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Já em Aperibé, um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas e associação criminosa. As prisões foram nesta quarta-feira (29).

Policiais civis da delegacia de Itaocara foram ao bairro Caxias cumprir o mandado de prisão preventiva contra a jovem. De acordo com o delegado titular Dr. Mário César Monnerat, após levantamentos de informações, os agentes identificaram a localização da mulher.

“Os policiais encontraram a jovem sentada em uma praça e ali mesmo deram voz de prisão. A presa foi conduzido à delegacia onde após a formalização do cumprimento do mandado, será encaminhada à Audiência de Custódia ficando à disposição da Justiça”, disse o delegado.

Já em Aperibé, os policiais civis foram ao bairro Caetano e o preso foi localizado em casa. O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi registrado.

Os dois suspeitos passarão por audiência de custódia, que é o momento em que o juiz verifica a legalidade da prisão e se ocorreu alguma agressão. Depois, provavelmente, ficarão à disposição da Justiça em unidades prisionais.

Denúncias anônimas que levem a Polícia Civil a desvendar crimes os localizar foragidos da Justiça podem ser passadas ao Disque Denúncia da Delegacia de Itaocara pelo WhatsApp da 135ª DP pelo número (21) 98322-0633. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.

valipomponi