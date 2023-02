Homem é multado em mais de R$ 11 mil pelo corte de vegetação nativa para plantio de mandioca, em Rancharia

Ocorrência foi registrada neste sábado (25) na zona rural do município. Homem é multado pelo corte de vegetação nativa para plantio de mandioca, em Rancharia (SP)

Um homem, de 53 anos, foi autuado, neste sábado (25), em R$ 11,6 mil pelo corte de vegetação nativa em uma propriedade rural de Rancharia (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, os policiais foram até o local após uma denúncia de degradação ambiental e constataram a supressão de 1,6703 hectares de vegetação nativa em estágio médio de regeneração.

Ao ser questionado, o proprietário da fazenda afirmou desconhecer a obrigatoriedade de autorização e disse ter preparado o solo para o cultivo de mandioca.

Um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 11.692,10 foi elaborado por destruir vegetação nativa sem autorização da autoridade competente, conforme o artigo 49 da resolução SIMA n° 05/2021, que dispõe sobre “destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente”.

O envolvido também irá responder criminalmente pelo caso.

