Homem é multado em mais de R$ 47 mil por pisoteio de gado em área de preservação permanente de Guaiçara

Fiscalização foi realizada pela Polícia Ambiental após denúncia. Autuado vai responder administrativa e criminalmente pela ação irregular. Homem é multado em mais de R$ 47 mil por pisoteio de gado em Guaiçara (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

A Polícia Ambiental autuou o dono de um sítio em mais de R$ 47 mil por pisoteio de gado em área de preservação permanente na tarde de quarta-feira (8), em Guaiçara (SP).

Após uma denúncia, os policiais foram até o local e fiscalizaram onde os animais estavam pastando, em uma área de 3,15 hectares, próxima ao Rio Campestre.

Ao constatar o pisoteio de gado no espaço, foi determinado um auto de infração ambiental contra o proprietário do terreno, no valor de R$ 47.250,00, por dano à vegetação nativa em área de preservação permanente.

Além do embargo da área, o homem vai responder de forma administrativa e criminal pela ação irregular.

Área danificada equivale a 3,15 hectares, em Guaiçara (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

