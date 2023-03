Ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (23) durante Operação Dia Mundial da Água. Homem é multado em R$ 10 mil por descumprir embargo de atividade degradadora, em Rosana (SP)

Polícia Ambiental

Um homem, de 40 anos, foi autuado, nesta quinta-feira (23), por descumprir embargo de atividade em propriedade rural, em Rosana (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, durante a Operação Dia da Água, uma equipe realizou vistorias na zona rural do município com “vistas a áreas de proteção permanente”.

Em um sítio, na margem esquerda do Rio Paraná, foi constatado o descumprimento de embargo de atividade em uma área de 0,479 hectares que já havia sido autuada anteriormente.

O responsável pela área foi autuado em R$ 10 mil por descumprir embargo de atividade degradadora e responderá criminalmente.

