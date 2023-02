Homem é multado em R$ 12 mil por manter 24 jabutis em cativeiro no interior de SP

Animais estavam no interior de uma residência sob posse de um homem de 60 anos em Bariri (SP). O caso foi registrado na segunda-feira (13). 24 tartarugas jabutis foram resgatadas em Bariri (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

A Polícia Ambiental resgatou 24 jabutis que estavam em um cativeiro, em Bariri (SP), e multou um homem em R$ 12 mil pela posse dos animais. O caso foi registrado na segunda-feira (13).

De acordo com a corporação, os animais estavam no interior de uma residência sob posse de um homem de 60 anos.

Uma multa no valor de R$ 12 mil foi aplicada ao suspeito por manter em cativeiro espécimes de animais nativos. Após o resgate, os jabutis passaram por atendimento veterinário e foram destinadas ao habitat correto.

O infrator irá responder administrativamente e criminalmente pelo crime.

Uma multa em R$ 12 mil foi aplicada a um homem de 60 anos por manter jabutis em cativeiro

