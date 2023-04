Homem é multado em R$ 20 mil por cortar árvores exóticas em Cunha

Ele afirmou que não sabia que a prática era ilegal, mas mesmo assim foi autuado. Ele corou 40 árvores. A madeira foi apreendida

Divulgação/Polícia Ambiental

Um homem foi multado em R$ 20 mil por cortar árvores ilegalmente na tarde deste sábado (1) em Cunha (SP). Ele cortou 40 exemplares da árvore exótica.

De acordo com a Polícia Ambiental o caso aconteceu no bairro do Cume. Equipes faziam uma ronda pelo local e encontram algumas árvores derrubadas ao lado de um rio. Ao verificar, perceberam que as árvores eram uma espécie de pinheiro exótico.

O local onde as árvores foram encontradas ficava em uma fazenda particular. O proprietário foi acionado e teria confirmado que ele havia cortado as árvores, mas que não sabia que se tratava de uma espécie protegida por lei.

Por se tratar de uma espécie exótica, e necessário ter uma autorização para a poda ou corte. Por não ter a autorização o fazendeiro foi multado em R$ 20 mil.

A madeira foi apreendida e o homem foi liberado.

Ufficio Stampa