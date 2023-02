Homem é multado em R$ 3 mil e ainda responderá criminalmente por maus-tratos a cadela, em Ribeirão dos Índios

O animal será encaminhado a uma clínica veterinária, para receber os cuidados necessários, e, assim que estiver em condições, será disponibilizado para adoção. Homem é multado em R$ 3 mil e responderá criminalmente por maus-tratos a cadela, em Ribeirão dos Índios (SP)

Um homem, de 52 anos, foi multado em R$ 3 mil nesta quinta-feira (16) por maus-tratos a animais em Ribeirão dos Índios (SP). Ele também responderá criminalmente pelos atos.

A autuação ocorreu após a Polícia Ambiental receber a denúncia de que ele maltratava a sua cadela. Ao chegarem no local, na região central da cidade, os agentes encontraram o animal em completo estado de abandono.

De acordo com a polícia, a cadela, de raça indefinida, estava em uma ambiente insalubre e apresentava magreza excessiva, sarna, ferimentos pelo corpo, dificuldade de locomoção e sinais de desnutrição.

Na ocasião, foi solicitado apoio da equipe da vigilância sanitária. Um médico veterinário foi até a residência e coletou sangue do animal. O teste para leishmaniose deu negativo, no entanto, novos exames serão realizados para verificar se há outras doenças.

Um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3 mil foi elaborado contra o envolvido, por prática de maus-tratos a animal doméstico, em decorrência do infringimento do artigo 29 da Resolução SIMA nº 05/21 e do artigo 32 da lei federal 9.605/98, que dispõem sobre “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.

Ainda conforme a Polícia Ambiental, a ocorrência foi apresentada na delegacia do município. O homem, que irá responder criminalmente pelos atos, será ouvido posteriormente.

O animal foi apreendido e ficou à disposição da vigilância sanitária. Ele será encaminhado a uma clínica veterinária, para receber os cuidados necessários, e, assim que estiver em condições, será disponibilizado para adoção, segundo a polícia.

