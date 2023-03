Homem é multado em R$ 5 mil após ser flagrado com dez pássaros silvestres em gaiolas

Flagrante foi feito por uma equipe de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) em Axixá do Tocantins. Aves foram enviadas para Centro de Fauna. Pássaros estavam em gaiolas na área de uma casa

Naturatins/Divulgação

Um morador de Axixá, no norte do estado, foi multado em R$ 5 mil após ser encontrado com dez pássaros silvestres em cativeiro. O flagrante foi feito por uma equipe de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

O flagrante aconteceu após uma denúncia para o polo do Naturatins em Araguaína. Quando chegaram ao local informado os fiscais encontraram dois curiós, dois trinca-ferros, três pássaros pretos e três bigodes sendo mantidos em cativeiro.

As aves estavam presas dentro de gaiolas em uma casa na zona urbana. Após a apreensão os animais foram levados para o Centro da Fauna (Cefau), em Palmas, onde receberão os cuidados necessários para reabilitação.

Como denunciar

Infrações e crimes ambientais que acontecerem no estado podem ser denunciados nos seguintes canais: Linha Verde 0800 063 11 55 e Linha Verde Zap (63) 99106-7787.

Fiscais apreenderam animais mantidos em cativeiro

Naturatins/Divulgação

