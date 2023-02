Homem é preso ao capotar carro roubado em rodovia do interior de SP

Carro foi roubado em Itatinga (SP); na fuga, autor sofreu acidente na Rodovia João Hipólito Martins (SP-209), conhecida como Castelinho. Carro capotou em cerco policial na Castelinho após ser roubado em Itatinga (SP)

Polícia Militar/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante após roubar um carro em Itatinga (SP) e capotar o veículo na Rodovia João Hipólito Martins (SP-209), conhecida como Castelinho, na tarde de sábado (4).

De acordo com a Polícia Militar, após o roubo, o caso foi comunicado à polícia, que identificou o autor trafegando com o carro em alta velocidade na rodovia.

O motorista foi cercado, mas perdeu o controle do veículo e capotou. foi preso em flagrante e levado até o plantão da Polícia Civil em Botucatu (SP). O carro foi devolvido ao dono.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200