Homem é preso ao confessar ter matado irmão com uma barra de ferro no litoral de SP

Um homem de 49 anos foi preso após confessar ter matado o irmão, de 44, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, nesta sexta-feira (24), o agressor desferiu vários golpes na vítima com uma barra de ferro após uma discussão, cujo motivo não foi revelado. Sérgio Alonso Sobrinho foi encaminhado ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, mas não resistiu aos ferimentos sofridos em várias partes do corpo.

A ocorrência foi registrada por funcionários do hospital, na delegacia de Praia Grande, após a confirmação da morte, na noite do último domingo (19). Na última quarta-feira (22), uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém foi até a casa da vítima, no bairro Jardim Coronel, onde foi atendida pelo autor do crime, até então considerado suspeito.

Quando questionado sobre o ocorrido, o agressor informou que o irmão havia caído do telhado, versão logo descartada pelos agentes. Eles não identificaram vestígios compatíveis com a cena descrita pelo homem.

Ao ser confrontado novamente, o homicida abriu o jogo e confessou ter batido diversas vezes em Sérgio Alonso com uma barra de ferro, que foi apreendida na casa e levada à delegacia junto com o agressor.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o agressor foi preso na noite da última quarta-feira (22).

Segundo a pasta, policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva e detiveram o homem. Foi solicitado exame de corpo de delito e o mesmo permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado na DIG de Itanhaém.

