Homem é preso ao encontrar e agredir ex-mulher no meio da rua no interior de SP

Contra ele já havia uma medida protetiva em favor da vítima. Caso aconteceu em Pariquera-Açu. Equipes da Delegacia de Defesa da Mulher e do 1º Distrito Policial de Registro (SP) cumpriram o mandado de prisão preventiva

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva em favor de uma mulher, de 36, com quem mantinha relacionamento amoroso, em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, ele agrediu a vítima ao encontrá-la na rua.

À reportagem, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Registro (SP) informou que a medida protetiva determinava que ele não mantivesse contato por qualquer meio. No entanto, além de agredi-la, o homem ligou e enviou mensagens para ex-mulher.

A delegacia preferiu não divulgar mais detalhes, como o assunto das ligações, pois o caso segue sob investigação.

Após as agressões, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO). De acordo com a Polícia Civil, a 3ª Vara da Comarca enviou um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na última quarta-feira (1) pela equipe da DDM, que contou com o apoio de policiais do 1º DP.

A Polícia Civil informou que o homem não estava em casa, na cidade de Registro (SP). Após investigações para localizá-lo, a equipe constatou que ele se escondia em um sítio na Estrada Boa Vista, em Pariquera-Açu (SP). Ele foi preso e encaminhado à cadeia pública local.

Vittorio Rienzo