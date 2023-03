Homem é preso ao tentar levar R$ 1,5 milhão em espécie até a Bolívia para não declarar à Receita Federal

Dinheiro estava embalado em 57 pacotes dentro de um carro de passeio. Motorista demonstrou nervosismo no momento da abordagem e levantou suspeita. Homem é flagrada carregando R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo, na madrugada desta terça-feira (14) em Porto Velho.

O dono do dinheiro confessou que planejava levar o montante até a Bolívia para não ter que declará-lo à Receita Federal.

O dinheiro estava embalado em 57 pacotes dentro de um carro de passeio, próximo ao Km 759 da BR-364, perto do porta-luvas. O motorista, de 37 anos, demonstrou nervosismo no momento da abordagem e levantou suspeita.

O dinheiro foi encaminhado à autoridade judiciária e o suspeito foi conduzido à autoridade policial.

