Homem é preso após agredir a mãe em Artur Nogueira

De acordo com a SSP, rapaz de 26 anos chegou alterado em casa, discutiu e depois agrediu a genitora. Caso foi registrado como lesão corporal. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após agredir a mãe em Artur Nogueira (SP). O caso ocorreu na madrugada da última segunda (20), e foi confirmado ao g1 pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quarta (22).

O caso ocorreu no bairro Bom Jardim. Segundo a pasta, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e apuraram que o jovem chegou alterado ao imóvel. Houve uma discussão e depois ele agrediu a mãe.

A mulher e o filho foram levados ao Pronto-Socorro Municipal e depois ao plantão da Delegacia de Artur Nogueira, onde foram solicitados exames da vítima no IML. O caso foi registrado como lesão corporal.

Delegacia de Artur Nogueira

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200