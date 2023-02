Homem é preso após agredir a própria mãe com socos e tapas na zona Oeste de Boa Vista

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro São Bento. O homem, de 30 anos, foi conduzido para o 5° Distrito Policial. 5º Distrito Policial em Boa Vista.

Um homem, de 30 anos, foi preso após agredir a própria mãe, de 60 anos, com socos e tapas, no bairro São Bento, zona Oeste de Boa Vista, na madrugada desta segunda-feira (27).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h para atender a ocorrência e ao chegarem no local indicado, os agentes viram o homem fugindo em uma motocicleta.

Questionada sobre o motivo das agressões, a vítima informou que a nora dela, de 25 anos, estava do lado de fora da residência onde mora e, por isso, elas foram até o bar para pedir as chaves ao homem. No entanto, o suspeito se recusou a entregá-las e agrediu a própria mãe.

Os policiais seguiram para a residência dele, que se trancou dentro do imóvel. Com isso, os policiais arrombaram a porta e prenderam o homem que apresentava sinais de embriaguez.

O caso foi registrado no 5° Distrito Policial para as devidas providências.

