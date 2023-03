Homem é preso após agredir ex-companheira com pedaço de pau e pedra na Zona Norte de Natal

Prisão em flagrante aconteceu na quarta-feira (1) no bairro Pajuçara. Vítima ficou com mão machucada. Viatura da PM (Arquivo)

Marcelino Neto/O Câmera

Um homem foi preso após agredir a ex-companheira com um pedaço de madeira e uma pedra, na tarde de quarta-feira (1), na Zona Norte de Natal. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar.

A prisão em flagrante por violência doméstica foi realizada por militares da Patrulha Maria da Penha, no bairro Pajuçara, zona Norte de Natal.

Segundo a corporação, por volta de 15h30, a viatura foi acionada para atender uma ocorrência de violência contra mulher na travessa Santa Catarina de Sena. Chegando ao local, os policiais encontram a vítima, que estava com a mão ferida por um golpe de arma branca.

A mulher informou aos militares que foi golpeada com uma ripa e com uma pedra pelo ex-companheiro.

Ela ainda disse aos policiais que o suspeito se apropriou do benefício social da criança, filha do casal, que é deficiente física.

O homem foi conduzido para a Delegacia Especializada em Apoio a Mulher (Deam), na Zona Norte, onde foi feito o processo de flagrante delito.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

pappa2200