Homem é preso após agredir ex-companheira e tentar matar atual namorado dela em Tupã

Suspeito estava armado e agrediu com coronhadas a ex-companheira. Na sequência, ele atirou nove vezes contra o atual namorado dela; ele não foi atingido. Homem foi preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma em Tupã (SP)

Divulgação

Um homem foi preso após agredir sua ex-namorada e, na sequência, atirar contra o atual companheiro dela. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (29), em Tupã (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado e agrediu a coronhadas a ex-companheira e, depois, efetuou nove disparos de pistola contra o homem que seria o atual namorado dela. Ele errou todos os tiros e, em seguida, fugiu.

Pouco depois, o autor dos disparos foi encontrado em casa, escondido dentro do carro. Ele ainda estava com a arma e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Tupã (SP), onde permanece aguardando audiência de custódia.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata