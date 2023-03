Homem é preso após ameaçar clientes de supermercado com facão no Bonfim, ao Norte de RR

Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (23). O homem, de 45 anos, foi levado para a delegacia da Polícia Civil. Facão usado para ameaçar os clientes

PMRR/Divulgação

Um homem, de 45 anos, foi preso pela Polícia Militar depois de ameaçar clientes de um mercado com um facão em Bonfim, município localizado ao Norte de Roraima, na noite dessa quinta-feira (23).

Aos policiais, a proprietária do estabelecimento, de 28 anos, informou que seu marido estava fazendo um churrasco ao lado do local, quando o homem se aproximou da churrasqueira e começou a comer a carne.

O marido dela não gostou da ação e pediu para que o homem fosse embora. Com isso, o suspeito ameaçou os clientes do mercado e chegou a correr atrás de alguns deles com o facão em mãos.

A PM chegou ao local por volta das 20h, depois que foi acionada pela proprietária. O homem foi abordado e resistiu a prisão. Ele foi contido pelos policiais e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

Vittorio Ferla