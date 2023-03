Homem é preso após ameaçar ex-mulher de morte na zona Oeste de Boa Vista

Mulher contou que estava há um ano separada do ex-marido. Além dele, dois jovens de 25 anos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes. Drogas apreendidas pela PM

Um homem, de 30 anos, foi preso após ameaçar de morte a ex-mulher, na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Jardim Primavera, zona Oeste de Boa Vista. Também foram presos dois jovens de 25 anos, que estavam consumindo drogas com o suspeito.

De acordo com a vítima, o homem passou na frente da residência durante o dia todo, e por volta das 1h da manhã pulou o muro da casa e bateu na porta, ameaçando a vítima e o atual marido com uma arma. Quando ele ouviu a mulher ligando para polícia, fugiu do local.

A mulher contou também que estava há um ano separada do ex-marido. Ele havia voltado do garimpo recentemente e ido atrás dela.

Ao chegar na residência do homem, a guarnição encontrou ele e dois jovens, de 25 anos, bebendo e usando drogas. À polícia, o homem contou que ia voltar na casa da ex-mulher e matar todos da residência.

O jovem, de 25 anos, ficou nervoso e começou a xingar os policiais e desacatar a guarnição. Com isso, as três pessoas foram encontrados seis trouxas de entorpecente, três aparentando ser maconha, e três aparentando ser cocaína.

Os três foram encaminhados para a Central de Flagrantes para as devidas providências.

Vito Califano