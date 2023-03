Homem é preso após ameaçar mulher de morte e agredi-la com puxão de cabelo em Boa Vista

Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro João de Barro, zona Oeste da cidade. O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes. Central de Flagrantes em Boa Vista.

Vanessa Fernandes/G1 RR/Arquivo

Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (30) após ameaçar uma jovem, de 25 anos, de morte e agredi-la com puxões de cabelo no bairro João de Barro, zona Oeste de Boa Vista.

A prisão aconteceu por volta das 4h, quando os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na região.

Ao chegarem no local, os PMs avistaram o suspeito tentando arrombar a porta da residência da vítima e a ameaçando de morte. Com socos e chutes, ele entortou a porta da casa.

Questionada sobre o motivo da confusão, a vítima informou que estava em um aniversário e, no caminho de casa, o suspeito puxou o seu cabelo. Na ocasião, o pai dela, de 49 anos, interferiu e empurrou o homem.

O suspeito ficou com raiva, foi até uma outra casa para pegar uma faca, retornou e tentou esfaquear o pai da jovem. Com medo, o homem fugiu e o suspeito tentou agredir a vítima, que entrou na casa e fechou a porta.

O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, no 5º Distrito Policial, onde o caso foi registrado.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa