Homem é preso após ameaçar três pessoas com um facão em Rorainópolis, ao Sul de Roraima

Suspeito, de 43 anos, ameaçou de morte a namorada, de 37 anos, e outras duas pessoas, de 27 e 25 anos. Prisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6). Polícia Militar de Roraima.

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem, de 43 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (6) após ameaçar a namorada, de 37 anos, e outras duas pessoas, de 23 e 25 anos, com um facão. O caso aconteceu em Rorainópolis, ao Sul de Roraima.

A prisão aconteceu por volta das 2h14, quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal.

Aos policiais, a vítima, de 37 anos, relatou que estava se relacionando com o suspeito a cerca de um mês. De acordo com ela, o homem é ciumento e havia ameaçado cortar o pescoço dela com um facão.

O jovem, de 27 anos, tentou evitar a discussão. Por conta disso, o suspeito jogou uma bicicleta em cima dele, que sofreu ferimentos no rosto.

Após a ação, o infrator correu para um salão localizado em frente a residência e voltou com um facão em mãos. A jovem de 25 anos, que está grávida, tentou fugir e acabou caindo, sofrendo ferimentos leves em um dos joelhos.

Durante as buscas, os policiais encontraram o homem próximo ao local do crime. Ele negou as ameaças, mas confessou que jogou a bicicleta no jovem. O homem foi preso e lavado para o distrito policial do município.

Uma das vítimas, de 25 anos, tentou fugir do suspeito e acabou caindo, machucando o joelho.

PMRR/Divulgação

Vittorio Ferla