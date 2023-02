Homem é preso após assaltar casa e ser baleado por morador da residência vizinha em Campinas, diz PM

Ele e comparsa foram detidos pela PM após o assalto na noite de quinta-feira (24). Morador que disparou também foi preso. 1° DP de Campinas

Um homem suspeito de assaltar uma casa na Vila Formosa, em Campinas (SP), foi baleado pelo morador da residência vizinha na noite de quinta-feira (24). O homem ferido e um comparsa foram presos pela Polícia Militar (PM) após tentarem fugir.

O crime ocorreu na Rua Lucas Nogueira Garcês. O casal que mora na residência havia acabado de chegar quando foi abordado pelos criminosos, que já estavam dentro do imóvel.

Quando a PM chegou, os criminosos armados estavam dentro da casa e um policial subiu no muro para ver a porta principal. Um dos homens estava na porta, que é de vidro, e o policial disparou.

Em seguida, os homens fugiram para os fundos da casa e os policiais ouviram outros disparos que não partiram dos agentes da corporação. Após os tiros, os policiais entraram no imóvel e encontraram um revólver calibre .38, com seis munições intactas.

A dupla foi presa por outra equipe da PM. Policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) informaram que encontraram o baleado na Rua Jesus Sales da Silva. Ele foi atingido no abdome e nas costas.

A outro suspeito foi encontrado na mesma rua, mas um pouco à frente. Ambos admitiram que participaram do crime, informou a PM.

Após as prisões, os policiais conversaram com o vizinho da casa invadida, que em princípio disse não ter visto nada, mas depois admitiu que atirou contra os homens e jogou a arma fora porque não possuía documentação.

A PM chegou a procurar a arma usada pelo vizinho, mas não encontrou. O caso foi encaminhado para o plantão do 1º Distrito Policial (DP), onde o delegado determinou a prisão em flagrante dos dois assaltantes por roubo.

O vizinho que disparou também foi preso e responderá por lesão corporal grave.

