Homem é preso após desrespeitar ordem de parada da PM e se envolver em acidente durante perseguição em Campinas

Policiais prenderam suspeito, que estava com um carro furtado, na Vila Perseu Leite de Barros. Motorista do outro veículo acidentado sofreu ferimentos e foi levada à UPA São José. Homem com carro furtado é preso em Campinas após perseguição e acidente

Um homem foi preso no fim da manhã deste sábado (1°) depois de se envolver em um acidente de trânsito durante uma perseguição com a Polícia Militar no bairro Vila Perseu Leite de Barros, em Campinas (SP).

De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, policiais avistaram um Chevrolet Cruz que havia sido furtado em 25 de março, deram o sinal de parada, mas, como o condutor não respeitou, iniciou-se a perseguição.

Em um cruzamento, o suspeito teria furado o sinal vermelho e sido atingido por um Volkswagen Gol, dirigido por uma mulher, na Avenida Presidente Juscelino.

O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi detido e levado para a 2ª Delegacia Seccional da metrópole, onde a ocorrência será registrada.

Já a motorista do Gol sofreu ferimentos leves e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São José.

Perseguição terminou em colisão entre carros em cruzamento de Campinas

