Homem é preso após entrar em construção e furtar latas de massa acrílica, em Panorama

Polícia Militar registrou a ocorrência na madrugada desta sexta-feira (10) na Avenida João Leme. Delegacia da Polícia Civil, em Panorama (SP)

Polícia Civil

Um homem, de idade não divulgada, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (10), após furtar materiais de construção em uma obra, na Avenida João Leme, em Panorama (SP).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento durante a madrugada pela via e avistaram o envolvido com as roupas sujas de tinta. Ele foi abordado e, ao ser questionado, “passou informações controversas”.

Diante da incerteza, os policiais detiveram o homem e realizaram patrulhamento nas imediações, constatando uma construção em fase de acabamento com o tapume violado, uma lata de massa acrílica para o lado de fora e marcas de tinta no asfalto levando até a segunda lata.

A PM questionou novamente o envolvido e ele confessou ter arrombado uma das portas de madeira da construção e furtado um balde de massa corrida, que escondeu em um terreno baldio. Além disso, tentou levar as duas latas de massa acrílica, porém, avistou a viatura policial e derrubou as latas em frente à construção.

O homem foi preso em flagrante por furto e conduzido até a Delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi