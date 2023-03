Homem é preso após enviar áudios para ex-mulher com ameaça de morte e ofensas racistas

Prisão aconteceu em Colinas do Tocantins, no norte do estado, após homem descumprir medida protetiva. Ele foi preso em flagrante depois que vítima procurou a delegacia para mostrar áudios. Carro da Polícia Civil do Tocantins

Um homem foi preso na noite deste domingo (12) em Colinas do Tocantins, na região norte do estado, após enviar áudios racistas para a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, ele também descumpriu medidas protetivas e fez ameaça de morte.

A mulher contou que não mantém relacionamento com o homem desde o final de 2022 e, inclusive, possuía medidas protetivas que impedem que o ex-companheiro de manter qualquer tipo de contato.

A prisão aconteceu após a vítima procurar a central de flagrantes da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Ela relatou que recebeu áudios com ameaças de morte e injúrias raciais.

Depois da denúncia o delegado Bernardo Pinto e a equipe de plantão conseguiram localizar e prender o homem em flagrante.

“Nos áudios apresentados pela vítima, além das ameaças foi observado que o autor a ofendeu, injuriando-a em razão de sua cor. Dessa forma, considerando a recente alteração legislativa que alterou a lei de racismo, o autor foi autuado também pelo crime de racismo”, afirmou.

O homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi mandado para a Unidade Penal de Colinas do Tocantins, onde ficará à disposição da Justiça.

