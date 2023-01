Homem é preso após esfaquear mulher em Santa Cruz do Rio Pardo

Vítima foi encontrada pela Polícia Militar ensanguentada com dois ferimentos a faca no ombro. Suspeito foi preso em flagrante com a arma do crime. Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentativa de feminicídio na noite desta terça-feira (25) em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). A vítima levou ao menos duas facadas no ombro. A polícia não informou o tipo de relacionamento entre o suspeito e a vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe que atendeu ao chamado encontrou a mulher ensanguentada. Ela foi levada para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O suspeito foi encontrado em sua casa e ainda estava em posse da faca utilizada no ataque. Ele foi preso e levado ao plantão policial de Ourinhos (SP) até realização de audiência de custódia.

Vittorio Ferla