Homem é preso após exigir R$ 500 mil de vítima no ‘golpe do nudes’

Homem se relacionava com as pessoas e exigia quantias em dinheiro para que fotos íntimas não fossem divulgadas na internet. Esse é o segundo caso em menos de uma semana na região. Homem receberia da vítima um sinal R$ 20 mil

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (31) um homem por extorquir pessoas com o ‘golpe do nudes’ em Pindamonhangaba. Ele se relacionava com as vítimas e exigia quantias em dinheiro para que fotos íntimas não fossem divulgadas. Segundo a polícia, o prejuízo a uma vítima chegou a R$ 20 mil.

Esse é o segundo caso do tipo na cidade em menos de uma semana. Um homem suspeito de usar um perfil falso nas redes sociais, para extorquir pessoas com o mesmo golpe, também foi preso.

Segundo a polícia, o suspeito preso nesta sexta se relacionava com as pessoas e exigia quantias em dinheiro para que fotos íntimas não foram divulgadas na internet.

Além do valor apreendido, a polícia também recolheu celulares que passarão por perícia

Divulgação/Polícia Civil

De acordo com a investigação, o homem teria exigido R$500 mil de um ex-companheiro e receberia como sinal R$ 20 mil.

A polícia não informou como soube do caso, mas conseguiu interromper a ação a tempo. Na casa do homem, foram apreendidos telefones celulares que passarão por perícia.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Pindamonhangaba.

Vito Califano