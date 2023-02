Homem é preso após furtar 20 cadeados de estabelecimento comercial, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (24) e ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança do local. Delegacia Participativa da Polícia Civil em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (24), por furtar 20 cadeados de um estabelecimento comercial no Centro, em Presidente Prudente (SP).

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto e em contato com a vítima, foi informada de que o envolvido teria entrado no estabelecimento por volta das 16h e furtado 20 cadeados, totalizando um prejuízo de R$ 487,50.

A vítima constatou a falta dos produtos e, pelas câmeras de segurança, visualizou que o envolvido pegou os objetos, escondeu e saiu do local sem pagar.

Um tempo depois, o homem retornou ao estabelecimento comercial e a vítima acionou a PM.

Os policiais abordaram o envolvido e realizaram revista pessoal, localizaram R$ 192. Já os cadeados não foram localizados.

Ele foi questionado sobre o furto e admitiu que esteve no local, porém, não estava mais com os objetos e, por isso, não tinha ocorrência policial.

Ao ser cientificado de que seria conduzido até a Delegacia da Polícia Civil, o homem disse que dispensou os cadeados na loja, antes de sair, e que não havia furtado.

Já, segundo o documento policial, as imagens das câmeras de segurança mostram que o envolvido escondeu os objetos sob a camisa e saiu do estabelecimento sem passar pelo caixa e pagar pelos produtos.

Ele foi preso em flagrante por furto e conduzido à unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os cadeados não foram encontrados.

Vittorio Ferla