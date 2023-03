Homem é preso após invadir apartamento e se masturbar na frente da vizinha em SC

Suspeito tem 32 anos e foi detido pelo crime de importunação sexual, segundo Polícia Civil. Caso aconteceu em Itapema, no Litoral Norte. Polícia Civil de Santa Catarina calhau

Tiago Ghizoni

Um homem foi preso em flagrante após invadir um apartamento vizinho e ser flagrado se masturbando na frente de uma moradora. O caso aconteceu em Itapema, no Litoral Norte, na sexta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem 32 anos e foi detido pelo crime de importunação sexual no bairro Meia Praia. Ele também era morador do prédio e foi levado à delegacia pela Polícia Militar.

Aos policiais, a vítima disse que estava em um quarto do apartamento quando escutou a porta da casa abrir e, logo após, viu o suspeito na porta do cômodo.

A Polícia Civil detalhou que o homem era foragido da Justiça do Rio Grande do Sul pelo crime de roubo e foi encaminhado ao presídio localizado no município.

Importunação sexual

A lei caracteriza como crime de importunação sexual a realização de ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento. Toques inapropriados ou beijos “roubados”, por exemplo, caracterizam o crime.

“Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, especifica a legislação, que imputa pena de 1 a 5 anos de reclusão.

Até 2018 o crime era considerado menor, uma contravenção penal. No entanto, com a criação de um delito específico, o no Código Penal foi alterado. Também não há distinção se foi cometido presencialmente ou por meio virtual.

A importunação sexual difere do assédio sexual, que se baseia em uma relação de hierarquia e subordinação entre a vítima e o agressor.

pappa2200